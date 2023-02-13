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11:09, 13 февраля 2023Россия

На Урале с почестями похоронят убившего женщину ради 50 тысяч рублей вагнеровца

Е1: на Урале с почестями похоронят бойца ЧВК, убившего женщину ради 50 тысяч рублей

Фото: РИА Новости

В Свердловской области с почестями похоронят на городском кладбище бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Александра Филатова, погибшего в ходе спецоперации. До вступления в ЧВК уралец отбывал наказание за убийство женщины ради 50 тысяч рублей, передает региональный портал Е1 со ссылкой на администрацию Верхней Салды.

Мужчина участвовал в одной из чеченских кампаний. Родственники погибшего пояснили, что на спецоперацию Филатов отправился из колонии строгого режима. Его в 2014 году признали виновным в заказном убийстве, которое проплатила его знакомая.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что Наталья Зверева из-за неприязненных отношений решила убить бывшую сожительницу своего мужа. Совершить убийство она предложила своему знакомому — находящемуся на условном сроке Александру Филатову. Тот согласился за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей. Исполнителю женщина даже успела передать 10 тысяч рублей в качестве аванса», — разъяснили в пресс-службе суда.

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Россиянина посадили на 14 лет, он провел в колонии больше половины срока и там же принял решение вступить в ряды ЧВК, чтобы отправиться на Украину.

Племянница Филатова отметила, что в декабре он планировал писать заявление на условно-досрочное освобождение. Однако, когда мужчина узнал о решении одного из родственников поехать в зону спецоперации добровольцем, счел нужным присоединиться к ЧВК.
Девушка отозвалась о погибшем как о добром и хорошем человеке, несмотря на его тюремное прошлое.

9 февраля бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК полностью прекращен.

В январе в Серове с почестями похоронили 46-летнего вагнеровца Сергея Молодцова, забившего до смерти собственную мать.

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Анна Щербакова
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