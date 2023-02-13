Ушедший в отставку замначальника управления МВД по экстремизму покончил с собой

В Подмосковье покончил с собой бывший замначальника управления МВД по экстремизму Макаров

В Подмосковье нашли мертвым бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает МК.RU.

По данным издания, 67-летний Макаров покончил с собой. Его тело в загородном доме в Химкинском городском округе обнаружила супруга. Прибывшие на место медики не смогли спасти генерал-майора. Известно, что в январе 2023 года его освободили от должности указом президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в отделе МВД Волгоградской области коллеги нашли мертвым молодого полицейского.