Экс-разведчик Жюйе: Зеленский обделил Францию контрактами на восстановление Украины

Бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе возмутился поручением президента Украины Владимира Зеленского, по которому крупнейший в США пенсионный фонд Black Rock получит права на послевоенное восстановление Украины. Своим мнением он поделился в интервью Boulevard Voltaire.

Собеседник издания пояснил, что Франция «останется с носом — как это уже было на Балканах, то есть в Боснии и других странах региона» в то время, как все деньги заработают американцы.

По словам Жюйе, эта информация вызывает тревогу, так как Париж выделил около 7,5 миллиарда евро на помощь Киеву, и сделал это напрасно.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр заявила о невозможности передачи Украине замороженных в стране активов российских предпринимателей объемом 1,3 миллиарда евро. Лежандр пояснила, что это противоречит действующим правилам, указав, что заблокированные средства нельзя конфисковать без решения суда.