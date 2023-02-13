В Германии высказались о гарантиях безопасности для Украины

Хебештрайт: кабмин ФРГ пока не знает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины

Кабмин ФРГ пока не знает, какими именно могут быть гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает местный телеканал N-TV.

«Слишком рано говорить о том, как такие гарантии могут выглядеть», — сказал он.

Хебештрайт добавил, что третьи страны выражают готовность стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, однако на сегодняшний день в Германии не видят принципиальных предпосылок для переговоров. При этом у России каждый день есть возможность создать для них условия, убежден представитель кабмина ФРГ.

Ранее о переговорах между Россией и Украиной высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, весной 2022 года Москва и Киев были близки к заключению перемирия, однако затем «внезапно, как по команде сверху» Украина покинула стол переговоров.

