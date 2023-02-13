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16:02, 13 февраля 2023Мир

В Германии высказались о гарантиях безопасности для Украины

Хебештрайт: кабмин ФРГ пока не знает, какими могут быть гарантии безопасности для Украины

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Кабмин ФРГ пока не знает, какими именно могут быть гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает местный телеканал N-TV.

«Слишком рано говорить о том, как такие гарантии могут выглядеть», — сказал он.

Хебештрайт добавил, что третьи страны выражают готовность стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, однако на сегодняшний день в Германии не видят принципиальных предпосылок для переговоров. При этом у России каждый день есть возможность создать для них условия, убежден представитель кабмина ФРГ.

Ранее о переговорах между Россией и Украиной высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, весной 2022 года Москва и Киев были близки к заключению перемирия, однако затем «внезапно, как по команде сверху» Украина покинула стол переговоров.

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Полина Матюхина
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