В Германии высказались о гарантиях безопасности для Украины
Кабмин ФРГ пока не знает, какими именно могут быть гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает местный телеканал N-TV.
«Слишком рано говорить о том, как такие гарантии могут выглядеть», — сказал он.
Хебештрайт добавил, что третьи страны выражают готовность стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, однако на сегодняшний день в Германии не видят принципиальных предпосылок для переговоров. При этом у России каждый день есть возможность создать для них условия, убежден представитель кабмина ФРГ.
Ранее о переговорах между Россией и Украиной высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, весной 2022 года Москва и Киев были близки к заключению перемирия, однако затем «внезапно, как по команде сверху» Украина покинула стол переговоров.