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22:45, 13 февраля 2023Мир

Партия Шольца впервые с 1999 года проиграла на выборах в Берлине

Bloomberg: партия Шольца проиграла на выборах в Берлине впервые с 1999 года
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла выборы Христианско-демократическому союзу (ХДС) на региональных выборах в Берлине впервые с 1999 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ХДС была самой сильной фракцией с 27,5 процента поддержки со стороны избирателей по сравнению с 2021 годом. Союз 90/Зеленые, в свою очередь, набрал 18,5 процента, по сравнению с 19 процентами в 2021 году.

ХДС выиграл на региональных выборах в Берлине, набрав 40 процентов голосов. Как отмечается агентство, если мэру от СДПГ Франциске Гиффи не удастся удержаться у власти, ее может заменить главный берлинский депутат от «зеленых» Беттина Яраш.

В январе сообщалось, что социал-демократическая партия Германии планирует пересмотреть свою внешнюю политику, в частности, по отношению к России. Также в тексте стратегии указано, что Берлин слишком долго полагался на кооперативное будущее с Россией.

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Юлия Мискевич
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