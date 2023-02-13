Партия Шольца впервые с 1999 года проиграла на выборах в Берлине

Bloomberg: партия Шольца проиграла на выборах в Берлине впервые с 1999 года

Социал-демократической партии Германии (СДПГ) федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца проиграла выборы Христианско-демократическому союзу (ХДС) на региональных выборах в Берлине впервые с 1999 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что ХДС была самой сильной фракцией с 27,5 процента поддержки со стороны избирателей по сравнению с 2021 годом. Союз 90/Зеленые, в свою очередь, набрал 18,5 процента, по сравнению с 19 процентами в 2021 году.

ХДС выиграл на региональных выборах в Берлине, набрав 40 процентов голосов. Как отмечается агентство, если мэру от СДПГ Франциске Гиффи не удастся удержаться у власти, ее может заменить главный берлинский депутат от «зеленых» Беттина Яраш.

В январе сообщалось, что социал-демократическая партия Германии планирует пересмотреть свою внешнюю политику, в частности, по отношению к России. Также в тексте стратегии указано, что Берлин слишком долго полагался на кооперативное будущее с Россией.