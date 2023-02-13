69-я параллель
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17:38, 13 февраля 202369-я параллель

Заваленные огромными сугробами улицы российского города показали на видео

Жители Норильска показали заваленные огромными сугробами улицы города

Местные жители показали заваленные сугробами улицы Норильска. Кадры очевидцев публикует Telegram-канал SHOT.

На записи видно, что российский город буквально утопает в сугробах. Людям приходится откапывать свои машины, которые за ночь может полностью скрыть снегом, и рыть тоннели, чтобы выйти из подъезда.

В сентябре 2022 года в Норильске уже выпал первый снег, а в ноябре за два дня город засыпало месячной нормой осадков. Иногда снег здесь лежит и весной. Так, в мае житель Норильска расчистил огромный сугроб на детской площадке ради своего ребенка, попал на видео и стал героем социальных сетей.

Ранее в феврале стало известно, что аэропорту имени Николая Урванцева (Алыкель) в Норильске присвоили международный статус. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Евгения Куликова
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