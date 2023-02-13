Путин обсудил с членами Совбеза поездку Лаврова в Африку

Президент России Путин обсудил на совещании Совбеза поездку главы МИД Лаврова в Африку

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности (Совбез) РФ поездку главы МИД Сергея Лаврова в дружественные африканские страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что министр занимался подготовкой саммита Россия — Африка. «Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», — сказал Путин.

В конце января Лавров обвинил западные СМИ в попытке исказить сведения о его поездке по странам Африки. По словам дипломата, некоторые представители СМИ пытались освещать визиты «извращенно, искаженно, воспроизводя ту картинку, которую пытаются рисовать американские и европейские медиа».

Проведение второго саммита Россия — Африка» запланировано на июль 2023 года в Санкт-Петербурге.

