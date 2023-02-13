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03:10, 13 февраля 2023Среда обитания

Жителям Санкт-Петербурга пообещали аномальное тепло в День всех влюбленных

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в ближайшие дни в Санкт-Петербурге будет аномально тепло

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Жителей Санкт-Петербурга в ближайшие дни ждет аномальное тепло. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«В понедельник прогнозируется днем плюс 1-6 градусов, что сразу на 8 градусов выше нормы, во вторник, среду – около нуля градусов», — пообещал он. Синоптик отметил, что это показатели весенних месяцев. По прогнозу, в День всех влюбленных жителей Санкт-Петербурга ожидает температура, как обычно бывает в самом конце марта-начале апреля, добавил глава Гидрометцентра.

В то же время Вильфанд отметил, что теплые дни местами будут сопровождаться дождями и снегом. Во второй половине недели температура воздуха днем опустится до нуля-минус пяти градусов.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал, что температура в Москве в День всех влюбленных будет умеренно теплой и снежной.

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Марина Совина
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