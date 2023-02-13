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21:30, 13 февраля 2023Спорт

Ученые доказали пользу тренировок для пациентов с ожирением печени

Ученые доказали, что умеренные тренировки помогают уменьшить жир в печени у пациентов

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Американские ученые доказали пользу тренировок для пациентов с ожирением печени. Об этом сообщает HealthDay News.

Эксперты в области общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социальных служб США выяснили, что тренировки помогают уменьшить жир в печени. Отмечается, что для этого достаточно уделять занятиям с умеренной интенсивностью порядка 150 минут в неделю.

Исследователи обнаружили, что физические упражнения в 3,5 раза чаще приводят к тридцатипроцентному уменьшению жира в печени по сравнению со стандартным лечением. При этом те, кто выполнял умеренно интенсивные тренировки не менее 150 минут в неделю, достигли более значительных результатов в лечении, чем те, кто занимался меньше.

Ранее физиотерапевт Лидия Риз назвала способы избавиться от жира на животе с помощью подручных средств дома. Врач заявила, что дома можно выполнять по 20 скручиваний с кухонным полотенцем на каждую сторону.

Дарья Коршунова
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