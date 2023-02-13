На Украине возбудили дело против мэра Мариуполя

На Украине мэра Мариуполя и 10 полицейских из ДНР заподозрили в коллаборационизме

На Украине возбудили уголовные дела в отношении мэра Мариуполя и 10 сотрудников полиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом офис генерального прокурора Украины сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что бывший исполняющий обязанности начальника мариупольского управления МВД в Донецкой области «добровольно занял должность так называемого главы администрации города Мариуполя». Там уточнили, что против него завели дело по статье о коллаборационизме.

Отмечается также, что 10 бывшим сотрудникам украинской полиции, перешедшим на работу в правоохранительные органы ДНР, было предъявлено подозрение в госизмене.

Ранее сообщалось, что на Украине завели дело против депутата Закарпатского областного совета Юдит Петеи, которая опубликовала карту Закарпатья в цветах флага Венгрии.