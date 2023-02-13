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16:26, 13 февраля 2023Бывший СССР

Военкор объяснил участившиеся случаи уничтожения ВС России образцов оружия НАТО

Военкор Коц: ВС РФ чаще уничтожают оружие НАТО, поскольку у ВСУ стало меньше техники СССР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сообщения об уничтожении российскими войсками образцов оружия НАТО начали появляться чаще, поскольку техники СССР в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Почему в боевых сводках сейчас все чаще — уничтоженная западная техника? Да потому что своей у Киева все меньше и меньше. Вот и становятся всякие "Цезари" (французская самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESARприм. «Ленты.ру») и "три топора" (155-миллиметровая американская гаубица М777прим. «Ленты.ру») рутиной ежедневной статистики», — объяснил Коц.

Он также отметил, что ВСУ используют западную артиллерию через тактику «кочующих орудий». Они постоянно перемещаются, прикрывая небольшие маневренные группы, которые пытаются вклиниться в российскую оборону.

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«Но так, как это получалось у них в прошлом году в Харьковской области, здесь сейчас не выходит», — сообщил военкор, объяснив, что теперь подразделения ВСУ упираются в порядки мобилизованных российских военнослужащих, которые «ловят» части ВСУ на контратаках.

Ранее капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин сообщил, что темпы мобилизации на Украине возросли из-за нехватки личного состава, вызванного потерями на фронте.

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Алевтина Запольская
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