Военкор объяснил участившиеся случаи уничтожения ВС России образцов оружия НАТО

Военкор Коц: ВС РФ чаще уничтожают оружие НАТО, поскольку у ВСУ стало меньше техники СССР

Сообщения об уничтожении российскими войсками образцов оружия НАТО начали появляться чаще, поскольку техники СССР в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Почему в боевых сводках сейчас все чаще — уничтоженная западная техника? Да потому что своей у Киева все меньше и меньше. Вот и становятся всякие "Цезари" (французская самоходная артиллерийская установка (САУ) CAESAR — прим. «Ленты.ру») и "три топора" (155-миллиметровая американская гаубица М777 — прим. «Ленты.ру») рутиной ежедневной статистики», — объяснил Коц.

Он также отметил, что ВСУ используют западную артиллерию через тактику «кочующих орудий». Они постоянно перемещаются, прикрывая небольшие маневренные группы, которые пытаются вклиниться в российскую оборону.

«Но так, как это получалось у них в прошлом году в Харьковской области, здесь сейчас не выходит», — сообщил военкор, объяснив, что теперь подразделения ВСУ упираются в порядки мобилизованных российских военнослужащих, которые «ловят» части ВСУ на контратаках.

Ранее капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин сообщил, что темпы мобилизации на Украине возросли из-за нехватки личного состава, вызванного потерями на фронте.