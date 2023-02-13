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16:21, 13 февраля 2023Россия

Российская учительница покурила вейп со своими учениками и попала на видео

В Казани учительница покурила вейп со своими учениками и сняла об этом видео

Российская учительница покурила вейп со своими учениками и попала на видео. Кадры публикует сообщество «Татарстан Набережные Челны» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что инцидент произошел в школе №41 в Казани. На опубликованных кадрах видно, как женщина позирует с электронной сигаретой в руках, а одна из учениц одновременно с этим выпускает дым изо рта. Педагог сама сняла свое времяпрепровождение на видео.

Несмотря на то что педагог в кадре лишь держит вейп и не курит его, проверка установила, что она на самом деле курила электронную сигарету с воспитанниками. После инцидента женщину уволили.

«Проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности», — приводит РИА Новости слова собеседника из департамента образования Татарстана.

Ранее сенатор Яна Лантратова призывала учителей дорожить репутацией и соблюдать «цифровую гигиену».

Марк Леонов
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