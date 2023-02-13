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14:23, 13 февраля 2023Бывший СССР

Глава МИД Венгрии заявил о визите в Минск

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о визите в Минск для поддержания каналов связи

Фото: John Thys / Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о визите в Минск для поддержания каналов связи. Об этом он сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы не вели себя так, я бы тоже сегодня не смог донести послание призыва к миру», — отметил он, говоря о ситуации на Украине.

Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать ради мира и избегать действий, которые могут привести к затягиванию или эскалации украинского кризиса, добавил министр. Как утверждает Сийярто, такую мирную позицию он займет на переговорах в Минске.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что европейская сторона находится в абсолютном проигрыше из-за конфликта на Украине. По его словам, такое незавидное положение стран Европы связано с тем, что на фоне украинского кризиса они вынуждены существенно переплачивать за энергоносители.

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Кристина Есикова
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