Россияне за год стали употреблять меньше алкоголя

«МТС банк»: россияне в январе 2023 года стали на 17% реже покупать алкоголь

Россияне в январе этого года стали на 17 процентов реже покупать алкоголь, чем годом ранее. Однако число трат в булочных и кондитерских, наоборот, выросло. О том, что граждане стали употреблять спиртного меньше, говорится в исследовании «МТС банка», передает РИА Новости.

Отмечается, что в январе 2023 года россияне чаще ходили в заведения общепита, чем год назад — количество транзакций в фастфуд-заведениях выросло на 21 процент, в барах — на 14 процентов, а в ресторанах — на 12 процентов. При этом, по словам аналитиков, количество доставок готовой еды на дом сократилось на 23 процента.

Кроме того, в океанариумах россияне совершили на 77 процентов больше транзакций, чем годом ранее. Причиной стала отмена коронавирусных ограничений. Также большое внимание жители уделили походам в кинотеатры — количество платежей по картам выросло на 70 процентов по сравнению с январем 2022 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать мебель на «Авито». По словам экспертов, тренд на продажу мебели и товаров для обустройства жилья стартовал еще в 2020-м.

