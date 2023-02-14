Названа возможная причина введения Киевом запрета на въезд в Артемовск

NYT: запрет Киева на въезд в Артемовск может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города

Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск (украинское название — Бахмут), введенный Киевом, может оказаться прелюдией к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города. Такую причину назвала газета The New York Times.

Как пишет издание, решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными».

Газета приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, назвавшего ситуацию в Артемовске критической. В то же время он утверждает, что город все еще под контролем Украины, а переломный момент еще не был достигнут.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на видеообращение командира ВСУ с позывным Мадьяр сообщила, что въезд в город Артемовск закроют для гражданских лиц с 13 февраля. Попасть в город можно будет только по специальным пропускам. Въезд закроют в том числе и для волонтеров с гуманитарной помощью.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и служит транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский приказал бойцам ВСУ держаться в Артемовске до получения западного оружия. Помимо этого, политик заявил, что населенный пункт не важен со стратегической точки зрения.