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00:55, 14 февраля 2023Бывший СССР

Названа возможная причина введения Киевом запрета на въезд в Артемовск

NYT: запрет Киева на въезд в Артемовск может оказаться прелюдией к выводу ВСУ из города

Фото: Reuters

Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск (украинское название — Бахмут), введенный Киевом, может оказаться прелюдией к выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города. Такую причину назвала газета The New York Times.

Как пишет издание, решение Киева закрыть доступ к городу «указывает на то, что украинские военные не могут обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными».

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Газета приводит слова украинского полковника Сергея Череватого, назвавшего ситуацию в Артемовске критической. В то же время он утверждает, что город все еще под контролем Украины, а переломный момент еще не был достигнут.

Ранее «Страна.ua» со ссылкой на видеообращение командира ВСУ с позывным Мадьяр сообщила, что въезд в город Артемовск закроют для гражданских лиц с 13 февраля. Попасть в город можно будет только по специальным пропускам. Въезд закроют в том числе и для волонтеров с гуманитарной помощью.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) и служит транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский приказал бойцам ВСУ держаться в Артемовске до получения западного оружия. Помимо этого, политик заявил, что населенный пункт не важен со стратегической точки зрения.

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Марина Совина
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