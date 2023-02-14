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14:37, 14 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» и склады с боеприпасами ВСУ

МО России заявило об уничтожении гаубицы «Мста-Б» и складов ВСУ в Днепропетровской области

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили гаубицу «Мста-Б». Также им удалось разбить два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что склады противника удалось уничтожить в районах населенных пунктов Антоновка под Херсоном, а также в днепропетровском селе Веселое.

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12 февраля Минобороны отчитывалось об уничтожении гаубиц ВСУ «Гвоздика» и «Акация» на херсонском направлении. Тогда же в районе населенного пункта Куйбышево Херсонской области удалось разбить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В тот же день Конашенков докладывал, что российские силы наносили удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское и Ямполовка в Донецкой народной республике, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республике, а также в районе Серебрянского лесничества.

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Анна Щербакова
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