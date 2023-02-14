Москвич попросил проверить жену на пропаганду ЛГБТ из-за фото сына с вечеринки

Москвичка объяснила жалобу о пропаганде ЛГБТ на нее со стороны бывшего мужа местью

Житель Москвы попросил полицию проверить бывшую супругу на пропаганду ЛГБТ из-за фото ребенка с костюмированной вечеринки. Поводом могло стать то, что бывшая жена отказалась возвращаться к мужчине и забрала у пятилетнего сына подаренный папой нож. Об этом «Ленте.ру» рассказала сама женщина по имени Ригина.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что москвич написал заявление в МВД, увидев в соцсетях бывшей супруги фотографию с костюмированной вечеринки на горнолыжном курорте Роза Хутор. На снимке женщина с ребенком позируют в присутствии мужчины в наряде полицейского-стриптизера.

Костюмированная вечеринка

По словам женщины, в тот вечер кто-то нарядился динозавром, кто-то Гаечкой из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь», кто-то воплотил образ Харли Квин и Джокера. Один из мужчин, который посещает мероприятие каждый год, традиционно предстал в костюме полицейского и частично оголился во время дефиле.

Это его коронная фишка. Людьми это воспринимается со смехом, естественно все в пределах разумного, потому что много детей Ригина жительница Москвы

Снимок, который не понравился экс-супругу, был сделан во время фотосессии с победителями конкурса костюмов. «Мы сфоткались и с тирексом, и с полицейским. Так как я не одна приехала отдыхать, а с сыном, я везде с сыном и фоткалась. Никто это не воспринимал ни с какими сексуальными подтекстами, это настольно абсурдно, притянуть какое-то ЛГБТ», — высказалась Ригина.

Предыстория

Это не разовая история, человек 5 лет подряд пытается отравить мне жизнь: пытается ребенка отсудить, в опеку постоянно пишет, что я чуть ли не наркоманка и алкоголичка Ригина жительница Москвы

Женщина утверждает, что ушла от супруга на пятом месяце беременности, когда он поднял на нее руку. Несмотря на развод и раздельный быт, избиения продолжились, утверждает собеседница «Ленты.ру». Ригина сообщила, что неоднократно писала заявления в полицию, однако получала отказные, а обращение в прокуратуру осталось без ответа.

«При чем он под камерами это делал неоднократно — исчезают видеоролики с камер наблюдения. Дело в том, что он сам сотрудник полиции в прошлом, и он мне откровенно говорит, ты не понимаешь, что у меня везде есть связи и, хоть запишись, я могу тебя бить и максимум штраф 5 тысяч заплачу — это дословно», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Инцидент с ножом

Суд постановил, что ребенок может видеться с отцом только в течение трех часов в неделю в людных местах. После этого отношения с экс-супругом наладились, женщина даже пошла на уступки и начала отдавать сына папе с ночевкой. В какой-то момент мужчина предложил, чтобы семья переехала к нему — Ригина ответила отрицательно.

Человек не умеет отказы принимать, начинает козни творить. Были разные варианты, как вывести меня из равновесия Ригина жительница Москвы

По словам женщины, после очередного визита к папе ребенок вернулся домой с подарком — длинным наточенным ножом. Женщина забрала у ребенка травмоопасную «игрушку», что не понравилось бывшему мужу. «Он забирает сына через неделю со скандалом из-за того, что я забрала нож, и ребенок возвращается, рассказывает, что он ему еще один нож купил, но только он теперь ему его не дает, чтобы я не забрала. Теперь он играет у него с ножом», — рассказала Ригина.

Из-за этого начался изначально конфликт. Я ему предложила заехать в органы опеки, спросить их мнение, нужно ли пятилетке ножи дарить. Он, может, подумал, что я собираюсь туда обращаться и решил на опережение сработать Ригина жительница Москвы

Ранее мэр Омска Сергей Шелест усмотрел пропаганду ЛГБТ в радужных фигурах голубей, которых предлагалось установить на набережной в центре города.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии.