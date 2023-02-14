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17:07, 14 февраля 2023Бывший СССР

На Украине опровергли закрытие въезда в Артемовск для гражданских лиц

В восточной группировке ВСУ заявили об ограничении въезда в Артемовск для гражданских лиц

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Украинские власти не закрывали доступ в Артемовск для гражданских лиц. Об этом пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил в эфире украинского телемарафона «Единые новости».

По его словам, въезд в Артемовск для гражданских лиц был не закрыт, а ограничен посредством введения «более безопасного режима доступа». «На сайте Донецкой областной военной администрации все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться», — добавил он.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр сообщал, что с 13 февраля въезд в Артемовск для гражданских лиц будет закрыт, а попасть в населенный пункт можно будет только по спецпропускам.

Позднее в газете The New York Times выступили с предположением, что соответствующее решение Киева указывает на неспособность украинских военных «обеспечить безопасность даже тех районов города, которые на протяжении месяцев считались относительно безопасными».

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Алевтина Запольская
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