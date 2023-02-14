Экс-сотрудник ЦРУ сравнил диверсию США на «Северных потоках» с нападением на ФРГ

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: диверсия США на «Северных потоках» сравнима с нападением на ФРГ

Организация и проведение диверсии на российских газопроводах «Северный поток» сравнимы с прямым нападением на ФРГ с точки зрения устава НАТО, которая считается пострадавшей стороной. Об этом заявил экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

«Очевидно, что США были замешаны в этом деле точно так же, как и Норвегия. Мои источники позволяют сделать вывод, что Великобритания тоже принимала активное участие, так что мы можем назвать конкретных членов НАТО, которые совершили атаку на энергоресурсы другого члена оборонного блока. Не стоит забывать, что газопровод принадлежит не только России. ... Европейским компаниям принадлежит 41 процент от него», — подметил бывший сотрудник, сравнив диверсию с атакой на ФРГ.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш выпустил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Разработку плана, как утверждается, инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.