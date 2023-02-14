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18:34, 14 февраля 2023Россия

Появились подробности по ситуации с поджогом могилы участника СВО

Mash: на сгоревшей могиле участника СВО в Евпатории нашли жидкость для розжига

Появились подробности ситуации в Евпатории с поджогом могилы участника специальной военной операции (СВО). Об этом заявил отец погибшего российского военнослужащего, его слова приводит Telegram-канал «Mash на волне».

Согласно данным, мужчина посетил сгоревшую могилу сына и нашел прикопанную в земле бутылку со следами жидкости для розжига. О находке он сообщил матери погибшего солдата — своей бывшей жене. «100 процентов поджог», — заявил он.

На показанном Telegram-каналом видео действительно видна бутылка, однако на ней нет этикетки. По форме и виду крышки она не походит на используемую для хранения жидкости для розжига тару. Как сообщается, бутылку передали полиции.

О пожаре на могиле родителям погибшего добровольца СВО сообщили знакомые. Когда мужчина с женщиной оказались на месте, то увидели, что захоронение выгорело. Работники кладбища в Евпатории предположили, что все произошло из-за лампадки. Они объяснили отцу погибшего добровольца, что сторож ничего не видел, а камер на территории нет. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Марк Леонов
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