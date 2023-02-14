Германия отправит Киеву системы ПВО IRIS-T

Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ отправит Киеву системы ПВО IRIS-T

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что в ближайшее время правительство планирует отправить в Киев две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом пишет РИА Новости.

Министр не уточнил, в какие именно сроки Берлин может обеспечить Киеву поставки систем ПВО. Решение о соответствующих поставках было принято в рамках одного из недавних пакетов военной помощи Украине.

Кроме того, власти Германии решили наладить производство зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский благодарил канцлера Германии Олафа Шольца за поставки Киеву систем ПВО IRIS-T и признался, что получал от украинской разведки данные о количестве соответствующих ракет на вооружении у бундесвера.