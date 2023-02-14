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08:18, 14 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за убийство подручными предметами двух знакомых во время ссоры

В Якутии будут судить россиянина, забившего до смерти двоих приятелей после ссоры в бане

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Якутии суд рассмотрит дело местного жителя об убийстве 29-летнего и 42-летнего знакомых. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 25 сентября фигурант выпивал с двумя приятелями в бане. Там они поссорились, тогда мужчина взял подручные средства и стал избивать ими по голове, шее и груди оппонентов, нанеся смертельные ранения. Затем он скрылся. Тела погибших нашли на следующий день.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц)». Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Татарстане 34-летнего уголовника задержали за убийство друга ножом.

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Екатерина Власова
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Россиянина осудят за убийство подручными предметами двух знакомых во время ссоры
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