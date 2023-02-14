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11:02, 14 февраля 2023Бывший СССР

В ОДКБ анонсировали учения в Киргизии

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении проведут в Киргизии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» вместо Армении проведут в Киргизии. Об этом сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

По его словам, в ходе учений их участники отработают выполнение «задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне» и «проведение миротворческой операции».

Он также прокомментировал отказ Армении от проведения учений на своей территории, отметив, что их перенос является правом любого государства-члена ОДКБ.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны республики проинформировало Объединенный штаб ОДКБ о нецелесообразности проведения учений в стране.

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Алевтина Запольская
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