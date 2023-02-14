В России высказались о судьбе Дня святого Валентина в стране

Депутат Останина выступила против запрета Дня святого Валентина в России

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против запрета Дня святого Валентина в России. Мнение о судьбе праздника в стране она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

14 февраля в мире отмечается День всех влюбленных или иначе — День святого Валентина. В этот день традиционно влюбленные преподносят друг другу символические подарки и проводят время совместно.

Я против того, чтобы отменять какие-либо праздники. Тем более День всех влюбленных так любит наша молодежь Нина Останина депутат Госдумы

«Европейцы и американцы запрещают нашу классическую литературу, нашу классическую музыку. В этом смысле мы гораздо выше людей, которые борются с культурой. Запретом никогда ничего не решишь. Понравился молодежи этот праздник, давайте тогда учредим свой», — заявил Останина.

Российский аналог Дня влюбленных

Депутат напомнила, что 28 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

«Но я понимаю, что одним указом мы не заставим всех отмечать День любви. Нам надо многое сделать, чтобы наш праздник из государственного превратился в человеческий. Чтобы людям хотелось вспоминать в этот день, что были такие Петр и Феврония — люди, которые вошли в нашу не только христианскую, но и человеческую историю своим необыкновенным чувством любви и верности друг к другу. Президент свою работу проделал, теперь работа за нами», — сообщила она.

Также Останина рассказала, что в прошлом году вносила на рассмотрение законопроект о том, чтобы сделать День любви, семьи и верности выходным.

Ведь раз это День семьи, то и проводить его надо с семьей Нина Останина депутат Госдумы

«Мне показался странным ответ Министерства труда, что если сделать этот день выходным, то это принесет непоправимый ущерб нашей экономике. Я сняла пока с рассмотрения этот законопроект, потому что он неуместен. Не время сейчас рассматривать вопрос об утверждении выходного дня. Закончим спецоперацию, тогда и будем говорить о гражданских праздниках», — подытожила депутат.

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