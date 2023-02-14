МИД Венгрии возмутился обвинениями в антисемитизме от США

МИД Венгрии возмущен обвинениями в антисемитизме от постпреда США при ООН и ждет извинений

Представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи заявил, что Будапешт возмущен ложными обвинениями в антисемитизме со стороны постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд. Об этом пишет венгерское новостное издание Index.

Дипломат сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны ожидает извинений от Томас-Гринфилд, которая на заседании в ООН привела Венгрию в качестве примера того, как «антисемитизм распространяется по всему миру». По ее словам, там вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста. При этом венгерской делегации не дали возможности выступить. Уже после заседания американская сторона на словах признала ошибку и уточнила, что речь шла о повреждении в Швеции памятника дипломату Раулю Валленбергу, который в годы Второй мировой войны спас жизни десятков тысяч венгерских евреев.

По словам Пацолаи, представители США не сделали заявления с разъяснениями и извинениями. «Еще более шокирует, что после того, как дело очевидно начало становиться неприятным, часть о Венгрии с благородной простотой вычеркнули из официальной стенограммы речи, таким образом разрешив ситуацию», — рассказал он.

В заключение дипломат подчеркнул, что в Венгрии не терпят антисемитизм, поэтому «каждый человек, открыто заявляющий о себе, что он еврей, может чувствовать себя в стране в безопасности, в отличие от некоторых крупных западноевропейских городов».

В конце января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что, согласно опросам, антисемитизм наблюдается повсеместно и «находится на рекордно высоком уровне».