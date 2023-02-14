Россиянин украл майнинговое оборудование на 10 миллионов рублей и получил срок

В Красноярске вор майнингового оборудования на 10 млн рублей получил пять лет колонии

В Красноярске суд приговорил местного жителя к пяти годам колонии общего режима за кражу майнингового оборудования на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что с ноября 2021 года по январь 2022 года мужчина похитил из гаражей и офисных помещений Красноярска и Березовского района 40 единиц оборудования для майнинга. Его на продажу отправили в Иркутск. С одной из продовольственных баз около Красноярска злоумышленник в составе организованной группы похитил майнинговое оборудование на сумму 7,7 миллиона рублей.

Также во время следствия была установлена причастность россиянина и к другим кражам общей стоимостью 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что под Иркутском 62-летний мужчина украл у матери 10 тысяч рублей и бросил гранату в полицейских.

