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16:36, 14 февраля 2023Мир

Включение России в «серый список» налоговых юрисдикций объяснили

Экономист связал включение России в «серый список» налоговых юрисдикций с обходом санкций

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Включение России в серый список налоговых юрисдикций подразумевает, что российской экономике удалось обойти некоторые санкции, запреты, формально при этом не нарушив действующее законодательство. Включение в этот список чревато дополнительными трудностями, но не критично. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Белые экономические операции подразумевают следование всем правилам и нормам. Черные — находятся в криминальной зоне. Серые — тот случай, когда все юридические законы соблюдаются, но выстраиваются цепочки, позволяющие обойти тот или иной прямой закон», — объяснил экономист.

Он допустил, что западные аналитики считают, что российским компаниям удалось обойти санкции с помощью неких серых схем и цепочек. При этом, вероятно, юридические основания для претензий отсутствуют.

«Понятно, что внесение в этот список может осложнить деятельность наших компаний. Но, поскольку серая зона обширна, она позволяет выстраивать разные конфигурации. Думаю, компании, работающие в этой области, найдут способы обойти новые возможные ограничения и используют это как предлог для повышения цен на товары, если речь идет, к примеру, о параллельном импорте», — считает Беляев.

Европейский союз (ЕС) обновил «серый список» налоговых юрисдикций, включив в перечень Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова. Соответствующее заявление Совета ЕС размещено на его сайте.

В релизе отмечается, что Совет «сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем».

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Наталия Белова
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