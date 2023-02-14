В Пентагоне рассказали о сбитом над Канадой воздушном объекте

CNN: в Пентагоне заявили, что сбитый США над Канадой объект выглядел как металлический шар

Воздушный объект, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы Пентагона, направленные в Конгресс США.

Как заявили законодателям в военном ведомстве, последний сбитый летательный аппарат в воскресенье «медленно опустился» в воды озера Гурон после того, как его поразила ракета.

13 февраля власти США сообщили о ликвидации четвертого летающего объекта за неделю. Уточняется, что перехват состоялся над озером Гурон на границе с Канадой. За пару часов до этого США закрыли часть воздушного пространства на севере страны.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар, который был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

