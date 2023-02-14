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11:22, 14 февраля 2023Бывший СССР

В ОДКБ высказались об участии российско-белорусской группировки в учениях

Обсуждается вопрос о привлечении совместной группировки России и Белоруссии к учениям ОДКБ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В настоящее время обсуждается вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» в Белоруссии. Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает БЕЛТА.

По его словам, соответствующее решение будет приниматься организаторами маневров.

Ранее Сидоров также высказался о том, что учения ОДКБ вместо Армении проведут в Киргизии. Участники мероприятий отработают выполнение «задач постконфликтного урегулирования в кризисной зоне» и «проведение миротворческой операции».

31 января Министерство обороны Белоруссии анонсировало совместную штабную тренировку Объединенного командования региональной группировки российских и белорусских войск. В течение недели военнослужащие двух стран отрабатывали совместное планирование применения войск в условиях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

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Варвара Кошечкина
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