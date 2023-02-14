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07:03, 14 февраля 2023Культура

Российский актер высказался о завершении карьеры

Starhit: актер Дмитрий Орлов рассказал, что съемки в кино уже не имеют прежнего интереса
Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Дмитрий Орлов рассказал, что съемки в кино для него уже не имеют такого интереса, как прежде — сейчас он увлечен другими проектами. О завершении актерской карьеры артист высказался в беседе со Starhit.

Отмечается, что 2 февраля на экраны вышел фильм «Легкое знакомство» с Орловым в главной роли.

«Сейчас мне 50 лет, и все по-другому. И стоит ли в этом участвовать? Второй жизни же не будет. Можно в рамках этой физической жизни прожить еще какую-то одну. То есть это мой дауншифт и надежда, что это моя последняя роль», — отметил он.

Ранее британский актер Гари Олдман заявил, что намерен завершить свою карьеру в кино после окончания съемок сериала «Медленные лошади», в котором он играет главную роль.

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Юлия Мискевич
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