Юноша попытался зарезать незнакомку и напал с ножом на полицейского

В Астрахани будут судить юношу, ранившего ножом незнакомку на улице и полицейского

В Астрахани суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, пытавшегося зарезать 38-летнюю женщину и напавшего на сотрудника МВД. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Андрей Хегай.

По данным ведомства, вечером 13 октября 2022 года на улице Урицкого юноша подбежал к незнакомке и ударил ее ножом в живот. Он подумал, что потерпевшая умерла, и сбежал.

15 октября 2022 года начальник отдела уголовного розыска и оперуполномоченный в сопровождении других полицейских приехали в квартиру мужчины на улицу Валерии Барсовой для обыска. Обвиняемый открыл дверь правоохранителям и ранил их ножом. Его удалось остановить и задержать.

По факту произошедшего были возбуждены дела по статье о покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья.

В начале февраля сообщалось, что в Башкирии 55-летняя местная жительница напала на сожителя и приехавшего к ним полицейского.