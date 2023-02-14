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23:38, 14 февраля 2023Мир

Минздрав РФ рассказал о помощи врачей пострадавшим от землетрясения в Турции

Минздрав РФ: врачи российских клиник помогли 850 пострадавшим от землетрясения в Турции

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Команда врачей ведущих федеральных клиник из России помогла почти 850 пострадавшим от землетрясения в Турции, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Его слова приводит Telegram-канал Минздрава России.

Он рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина в пострадавшие районы Турции отправились 11 ведущих врачей федеральных клиник. «За неделю своего нахождения там они помогли почти 850 пострадавшим, включая детей», — подчеркнули в ведомстве. Травматологи, нейрохирурги, хирурги, анестезиологи-реаниматологи работали в составе госпиталя вместе с врачами МЧС России.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что точное количество погибших составляет 35 418. 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

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Марина Совина
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