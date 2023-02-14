Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:19, 14 февраля 2023Наука и техника

Россиянам рассказали о съедающих баланс смартфона уловках

«Прайм»: аналитик Кусков заявил о необходимости контролировать расходы с баланса смартфона

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» рассказал россиянам о съедающих баланс смартфона уловках и как этого избежать.

По словам Кускова, во-первых, необходимо внимательно проверять свой тарифный план. Во-вторых, нужно контролировать те услуги, на которые вы подписаны (к примеру подключенная услугу «Замени гудок»).

В-третьих, стоит быть внимательным при звонках в справочные службы и различные колл-центры — часто мы переплачиваем просто за минуты ожидания. В-четвертых, важно следить за отправкой СМС-сообщений, посоветовал аналитик.

Ранее специалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко раскрыла опасность подключения к бесплатному Wi-Fi и рассказала, как можно защитить себя от злоумышленников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США обвинили в невообразимой глупости из-за подрыва «Северных потоков»
В Турции призвали запретить продавать недвижимость иностранцам
МиГ-29UPG и Су-30МКИ открыли летную программу Aero India 2023
В США рассказали о связанной с Украиной смертельной ошибке
Россиянам рассказали о съедающих баланс смартфона уловках
Раскрыта вероятная причина разгерметизации «Прогресса МС-21»
Девушка покинула свадьбу подруги после ее внезапной просьбы
Опасность ожирения у мужчин и женщин сравнили
В МИД оценили спрос на российские энергоносители в Европе
Москвич сыграл мелодию по знаменитому «нотному» фото голубей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.