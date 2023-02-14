Россиянам рассказали о съедающих баланс смартфона уловках

«Прайм»: аналитик Кусков заявил о необходимости контролировать расходы с баланса смартфона

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм» рассказал россиянам о съедающих баланс смартфона уловках и как этого избежать.

По словам Кускова, во-первых, необходимо внимательно проверять свой тарифный план. Во-вторых, нужно контролировать те услуги, на которые вы подписаны (к примеру подключенная услугу «Замени гудок»).

В-третьих, стоит быть внимательным при звонках в справочные службы и различные колл-центры — часто мы переплачиваем просто за минуты ожидания. В-четвертых, важно следить за отправкой СМС-сообщений, посоветовал аналитик.

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