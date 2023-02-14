В России обжаловали первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

Защита обжаловала первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске

Приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), который стал первым в России, когда подобное преступление было квалифицировано по статье «Теракт», обжалован стороной защиты. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального окружного военного суда.

31 января один из двух поджигателей военкомата Владислав Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. Жалобу рассмотрит Апелляционный военный суд, сроки рассмотрения пока не известны.

Борисенко поджег военкомат в Нижневартовске в ночь на 4 мая 2022 года. Также ему назначен штраф в шесть тысяч рублей за кражу джемпера из торгового центра в Нижневартовске. Во время поджога в здании находился сторож, он не пострадал. Возникший пожар повредил отделку на площади одного квадратного метра.