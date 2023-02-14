Жених Меган Фокс поделился эмоциями от удара током на сцене

Рэпер Machine Gun Kelly рассказал об ударе током на сцене во время выступления

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), который также является женихом американской актрисы Меган Фокс, сказал, что его впервые ударило током во время выступления в честь Супербоула — 2023 в минувшие выходные. Об этом пишет Page Six.

«Удар током во время выступления был для меня первым… но волосы классные», — поделился эмоциями музыкант в Twitter после своего выступления. Отмечается, что инцидент не был серьезным и вмешательство медиков не потребовалось.

Во время выступления на сцене, волосы музыканта встали дыбом. При этом зрители предположили, что рэпера не ударило током, а это был лишь его сценический образ.

Концерт состоялся в то время, когда Machine Gun Kelly оказался в центре слухов о том, что он и Меган Фокс расстались. Актриса деактивировала свой аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Это произошло всего через несколько часов после того, как Фокс удалила все фотографии с музыкантом и опубликовала пост, в котором процитировала певицу Бейонсе: «Вы можете почувствовать нечестность на вкус. Она повсюду в твоем дыхании».