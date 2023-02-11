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18:13, 11 февраля 2023Культура

Американского рэпера ударило током во время выступления

Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что во время выступления его ударило током

Фото: Graham Finney / Cover Images / Globallookpress.com

Американский рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его ударило током во время выступления в честь Супербоула — 2023. Об этом пишет TMZ.

Когда музыкант выступал на сцене, его волосы встали дыбом, сообщило издание. При этом зрители предположили, что рэпера не ударило током, а это был лишь его сценический образ.

Ранее американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго. Музыкант получил ожог лица во время исполнения песни Back In Blood в результате взрыва генератора дыма на сцене.

До этого американский рэпер Baby Cino (настоящее имя — Тимоти Старкс) был расстрелян в Майами сразу после выхода из тюрьмы. Музыканту было 20 лет.

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Анастасия Шейкина
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