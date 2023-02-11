Американского рэпера ударило током во время выступления

Рэпер Machine Gun Kelly заявил, что во время выступления его ударило током

Американский рэпер Machine Gun Kelly заявил, что его ударило током во время выступления в честь Супербоула — 2023. Об этом пишет TMZ.

Когда музыкант выступал на сцене, его волосы встали дыбом, сообщило издание. При этом зрители предположили, что рэпера не ударило током, а это был лишь его сценический образ.

Ранее американский рэпер Дерк Бэнкс, известный под сценическим псевдонимом Lil Durk, получил травму во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго. Музыкант получил ожог лица во время исполнения песни Back In Blood в результате взрыва генератора дыма на сцене.

До этого американский рэпер Baby Cino (настоящее имя — Тимоти Старкс) был расстрелян в Майами сразу после выхода из тюрьмы. Музыканту было 20 лет.