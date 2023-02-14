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09:36, 14 февраля 2023Силовые структуры

Случайно застрелившему сына на охоте россиянину вынесли приговор

В Тюмени суд приговорил мужчину к исправительным работам за убийство сына на охоте

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

Сладковский районный суд в Тюмени приговорил 40-летнего местного жителя к году исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты десяти процентов в пользу государства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что 23 ноября 2022 года он вместе с 10-летним сыном охотился на косулю. Мужчина отошел к берегу реки, где в камышах услышал шорох и дважды выстрелил в их сторону. Однако в зарослях оказался ребенок, от полученных ранений он скончался на месте.

Отец принес потерпевшего домой и попытался оказать первую помощь. Свою вину он признал. У отца остались на иждивении еще двое несовершеннолетних.

Ранее <в Забайкальском крае охотник решил добыть косулю, но застрелил из ружья 28-летнего друга.

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Илона Палей
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