Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 14 февраля 2023Мир

Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков

Reuters: США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Вашингтон планирует ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, пишет Reuters.

Издание процитировало слова главы управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О'Брайена, который предупредил о поиске возможностей для введения ограничений для других банков и финансовых учреждений. «Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры», — подчеркнул он.

При этом агентство указало, что масштаб новых возможных ограничений не ясен. Политик указал, что США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции.

В декабре 2022 года стало известно, что Европейский союз (ЕС) в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка. У двух частных финансовых организаций — Московского кредитного банка и Дальневосточного банка — были заморожены активы. Для Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) ограничили проведение операций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Водителя-наркомана с пистолетом остановили в Москве
Политолог назвала встречи президента с лидерами партий важными для консолидации
Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков
Эрдоган назвал оппозицию испачкавшейся из-за эксплуатирования темы землетрясений
Тигр убил юношу и приехавшего на его похороны деда в течение суток
Стало известно о планах США передать Украине перехваченное у Йемена оружие
Эрдоган назвал сроки завершения спасательных операций после землетрясений
Военный аналитик объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.