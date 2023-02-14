Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков

Reuters: США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции

Вашингтон планирует ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, пишет Reuters.

Издание процитировало слова главы управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О'Брайена, который предупредил о поиске возможностей для введения ограничений для других банков и финансовых учреждений. «Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры», — подчеркнул он.

При этом агентство указало, что масштаб новых возможных ограничений не ясен. Политик указал, что США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции.

В декабре 2022 года стало известно, что Европейский союз (ЕС) в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка. У двух частных финансовых организаций — Московского кредитного банка и Дальневосточного банка — были заморожены активы. Для Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) ограничили проведение операций.