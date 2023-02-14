В Кремле отреагировали на ситуацию со сбитыми объектами в небе над США

Песков: США должны сами разобраться в ситуации со сбитыми объектами

США должны сами разобраться в ситуации со сбитыми объектами в небе над страной. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию о сбитых над Штатами аэростатах-шпионах, которые по мнению Вашингтона принадлежат КНР, передает РИА Новости.

«А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», — заявил пресс-секретарь президента.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные его сбили по приказу президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект «использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными в континентальной части США». Позже высокопоставленные представители армии и национальной безопасности Штатов подтвердили, что воздушный «шар-шпион» был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

Реагируя на уничтожение китайского аппарата американскими военными, МИД Китая выразил протест и заявил, что оставляет за собой право реагировать.

Китайская сторона также назвала действия Вашингтона «очевидной чрезмерной реакцией» и нарушением существующих международных практик, подчеркнув, что аэростат предназначался для гражданских целей и попал в американское воздушное пространство случайно.