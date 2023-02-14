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10:58, 14 февраля 2023Силовые структуры

Российский врач оборудовал нарколабораторию в административном здании

В Красноярске врач с подельником оборудовали нарколабораторию в административном здании
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Красноярске арестовали 29-летнего врача и его 45-летнего подельника арестовали за оборудование нарколаборатории в административном здании, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители нашли в одном из административных зданий города 24,7 килограмма наркотиков, а также оборудование, мешки и канистры с компонентами для их изготовления. Сообщается, что владельцами являются молодой врач и ранее судимый местный житель. В настоящее время они находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 22-летнего уроженца Украины, организовавшего нарколабораторию в Подмосковье.

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Илона Палей
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