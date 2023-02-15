В Историческом музее оценили объявление Айвазовского в США украинцем

ГИМ заявил, что решение объявить художника Айвазовского украинцем вызывает недоумение

Государственный исторический музей (ГИМ) оценил объявление Метрополитен-музеем в США художника Ивана Айвазовского украинцем. Ответ пресс-службы музея приводит РИА Новости.

В ГИМ отметили, что данное решение вызывает недоумение, а также показывает «недостойное поведение для музея такого уровня». «И Репин, и Айвазовский были и будут великими русскими художниками, вне зависимости от того, что кто-то в угоду политической конъюнктуре решил переписать их биографии, названия картин и так далее», — добавили там.

В Историческом музее подчеркнули, что принимающие подобные решения люди демонстрируют «свой крайне низкий культурный уровень». «Культура вне политики», — заключили в пресс-службе.

Ранее Метрополитен-музей назвал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. На страницах картин иллюстраторов появилась информация о том, что авторами работ являются украинцы.