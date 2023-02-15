Мать звезды сериала «Постучись в мою дверь» погибла под завалами в Турции

Мать звезды сериала «Постучись в мою дверь» Чытанака погибла при землетрясении в Турции

Мать звезды сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанака погибла под завалами после землетрясения, произошедшего в Турции. Об этом сообщает StarHit с ссылкой на социальные сети супруги актера Башак Гюмюлджинелиоглу.

После произошедшего природного явления артисты не знали, в каком состоянии и где находится родительница Чытанака, а также призывали поклонников помочь с поисками женщины.

«Наша мама живет в районе Хатай, Антакья, Зюмерлер, муниципальные кооперативные дома, A3. У нас нет новостей. Если кто видел или слышал, сообщите, пожалуйста», — писала актриса в социальных сетях.

Спустя несколько дней паре стало известно, что мать Чытанака погибла под завалами. Его супруга сообщила о трагедии, не раскрыв подробности случившегося.

Ранее сестра звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заявила, что усыновит ребенка, выжившего после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сообщалось, что число жертв природного явления превысило 35 тысяч.