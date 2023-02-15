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10:12, 15 февраля 2023Наука и техника

Озвучен способ снижения синдрома отмены у зависимых от кофеина

В Университете Сиднея добились снижения синдрома отмены кофеина с помощью эффекта плацебо

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Австралийские специалисты из Университета Сиднея озвучили способ снижения синдрома отмены у зависимых от кофеина людей. Результаты исследования приводятся в Journal of Psychopharmacology.

В эксперименте принял участие 61 человек, употребляющий кофе в большом количестве (три или более чашек в день). У испытуемых измерили степень выраженности синдрома отмены после воздержания от кофеина в течение 24 часов. Затем их разделили на три группы. Двум группам давали кофе без кофеина, причем одной группе сказали правду (что они пьют кофе без кофеина), а другой соврали (заставив думать, что это обычный кофе). Третьей группе — контрольной — давали воду. Через 40 минут всех участников попросили снова оценить свои симптомы.

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Оказалось, что группа, которой солгали, почувствовала значительное снижение синдрома отмены кофеина, хотя фармакологических причин для этого не было. У этих добровольцев уменьшилась головная боль, усталость, плохое настроение и раздражительность. Авторы считают, что подобного результата удалось добиться с помощью эффекта плацебо — страдания участников убавились, поскольку они ожидали этого.

Интересно, что симптомы отмены сокращались, даже когда люди знали, что они получают кофе без кофеина. Не так сильно, как группа, которой соврали, но со значительным эффектом.

Исследователи считают, что действие открытого плацебо было обусловлено сильным эффектом условного сокращения абстиненции, накопленным за всю жизнь употребления кофе. Однако они также отмечают, что такое воздействие, скорее всего, было кратковременным — синдром отмены не будет уменьшаться без кофеина бесконечно, хотя чашка кофе без кофеина может помочь тем, кто пытается сократить потребление кофеина, чтобы переждать самые тяжелые дни.

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Елена Апазиди
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