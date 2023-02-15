В ДНР сбили американскую противорадарную ракету

Система ПВО РФ сбила над Макеевкой в ДНР американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Макеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) американскую противорадарную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на управляемые стабилизаторы ракеты была нанесена маркировка BSU-59/B, а на одной из частей снаряда была указана дата — 01/85.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российская авиация сбила в районе Черевковки в ДНР истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. В ведомстве также добавили, что в небе над селом Славянка был уничтожен украинский вертолет Ми-8.