Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:16, 15 февраля 2023Среда обитания

Назван способ избежать оспаривания продажи доли в квартире

Нотариус Иванова: при продаже доли в жилье нужно отправить извещение другим собственникам

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Чтобы избежать оспаривания продажи доли в квартире нужно отправить извещение собственникам других долей в жилье. Такой способ предотвратить проблему назвал нотариус Красногородского нотариального округа Псковской области Ольга Иванова, передает «РИА Новости».

Извещение должно быть отправлено заказным письмом с вручением под расписку в получении. В документе следует указать цену, за которую продается доля. Перед продажей доли посторонним собственник должен предложить выкупить ее другим владельцам. Искать покупателей на стороне можно только через месяц после вручения извещения. Если владельцы другихсоседних долей не были уведомлены должным образом, они могут оспорить сделку и потребовать перевода на них прав покупателя в течение трех месяцев. После этого они смогут купить долю за назначенную продавцом цену.

«Извещение будет считаться доставленным, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено. Например, адресат уклонился от получения документа в отделении связи, и его вернули отправителю по истечении срока хранения», — отметила Иванова. Однако, по словам нотариуса, если адресат не проживает по указанному адресу, документ будет считаться недоставленным.

В июне 2022 года в России нашли способ сократить случаи мошенничества с недвижимостью. Ради ограничения возможностей черных риелторов власти захотели запретить продавать маленькие жилые доли, площадь которых не превышает шести квадратных метров.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В МОК сделали новое заявление в адрес призывающих к бойкоту Игр-2024 стран
Популярного диджея прозвали в сети клоуном из-за ставших мемом резиновых сапог
Сексолог посоветовал неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре»
Вице-канцлер ФРГ выразил сожаление насчет поставок танков Leopard на Украину
Назван способ избежать оспаривания продажи доли в квартире
В Британии рассказали о первом пакете помощи Украине из международного фонда
Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат
Драка женщины и школьника в подмосковном автобусе попала на видео
США задержат отправку техники для ВСУ из-за проблем с логистикой
НАТО обвинили в намерении усилить влияние на Грузию и Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.