Назван способ избежать оспаривания продажи доли в квартире

Нотариус Иванова: при продаже доли в жилье нужно отправить извещение другим собственникам

Чтобы избежать оспаривания продажи доли в квартире нужно отправить извещение собственникам других долей в жилье. Такой способ предотвратить проблему назвал нотариус Красногородского нотариального округа Псковской области Ольга Иванова, передает «РИА Новости».

Извещение должно быть отправлено заказным письмом с вручением под расписку в получении. В документе следует указать цену, за которую продается доля. Перед продажей доли посторонним собственник должен предложить выкупить ее другим владельцам. Искать покупателей на стороне можно только через месяц после вручения извещения. Если владельцы другихсоседних долей не были уведомлены должным образом, они могут оспорить сделку и потребовать перевода на них прав покупателя в течение трех месяцев. После этого они смогут купить долю за назначенную продавцом цену.

«Извещение будет считаться доставленным, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено. Например, адресат уклонился от получения документа в отделении связи, и его вернули отправителю по истечении срока хранения», — отметила Иванова. Однако, по словам нотариуса, если адресат не проживает по указанному адресу, документ будет считаться недоставленным.

В июне 2022 года в России нашли способ сократить случаи мошенничества с недвижимостью. Ради ограничения возможностей черных риелторов власти захотели запретить продавать маленькие жилые доли, площадь которых не превышает шести квадратных метров.