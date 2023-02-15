Глава МИД Иордании прибыл в Сирию впервые с начала гражданской войны

Глава МИД Иордании ас-Сафади прибыл в Дамаск впервые с начала гражданской войны в Сирии

Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади совершил свой первый визит в Дамаск с начала сирийской гражданской войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в иорданском МИД.

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства Иордании обсудит со своими визави гуманитарную помощь народу Сирии, который пострадал в результате землетрясения, а также прием сирийских беженцев и оказание им первой помощи в Иордании. Затем дипломат отправится в Турцию, чтобы также выразить солидарность пострадавшим в катастрофе.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие».

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, Ираке и ряде других стран. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тысяч. Землетрясения стали сильнейшими в стране с 1939 года.