Стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против ФНБ

Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против ФНБ России

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния России. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой вариант проекта санкций.

Агентство отметило, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюз намерен обязать банки предоставлять данные об активах ЦБ России. При этом в публикации не указано, для каких кредитных организаций могут ввести это требование.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о десятом пакете антироссийских санкций Евросоюза. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что новые меры включат в себя шаги по борьбе с обходом введенных ограничений. «Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента», — подчеркнул Домбровскис.