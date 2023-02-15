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04:36, 15 февраля 2023Экономика

Стало известно о планах Евросоюза ввести санкции против ФНБ

Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против ФНБ России
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Альфа-банка, Росбанка, «Тинькофф банка» и Фонда национального благосостояния России. Об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на черновой вариант проекта санкций.

Агентство отметило, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюз намерен обязать банки предоставлять данные об активах ЦБ России. При этом в публикации не указано, для каких кредитных организаций могут ввести это требование.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о десятом пакете антироссийских санкций Евросоюза. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что новые меры включат в себя шаги по борьбе с обходом введенных ограничений. «Что касается предстоящего десятого пакета санкций, в нем будет два элемента», — подчеркнул Домбровскис.

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Марина Совина
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