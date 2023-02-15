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04:31, 15 февраля 2023Наука и техника

Причиной болезни Альцгеймера оказался древний пищевой механизм

AJCN: фруктоза способна спровоцировать болезнь Альцгеймера

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

По мнению ученых Университета Колорадо, болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована питанием. Результаты работы, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), показывают, что фруктоза оказалась способна вызвать накопление амилоидных бляшек в мозге, являющихся основным признаком нейродегенеративного заболевания.

На животной модели крыс, которых посадили на длительную диету с преобладанием фруктозы, авторы проследили формирование тау- и бета-амилоидных белков в мозге, ассоциируемых с болезнью Альцгеймера. У животных, получавших фруктозу, наблюдались провалы в памяти, потеря способности ориентироваться в лабиринте и воспаление нейронов. В мозгу у людей при этом заболевании также обнаруживается высокий уровень фруктозы.

Специалисты предполагают, взаимосвязь фруктозы и болезни Альцгеймера может быть рудиментом — древним эволюционным пищевым механизмом, направленным на поиск еды в условиях дефицита.

Когда возникла угроза возможной голодной смерти, у ранних людей выработалась реакция для выживания, которая заставляла их искать пищу. Поиск еды требует концентрации, быстрой оценки, импульсивности, исследовательского поведения и готовности к риску. Для этого мозгу необходимо заблокировать все отвлекающие факторы, например, недавние воспоминания и внимание ко времени. Фруктоза помогает ослабить эти центры в мозгу, позволяя лучше сосредоточиться на сборе пищи.

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Причем вся реакция на поиск пищи провоцировалась метаболизмом фруктозы, независимо от того, была ли она съедена или произведена в организме. Эта разновидность сахара уменьшает приток крови к коре головного мозга, отвечающей за самоконтроль, а также к гиппокампу и таламусу. При этом кровь сильнее приливала к зрительной коре, связанной с пищевым вознаграждением.

Исследователи считают, что эта реакция с фруктозой изначально была обратимым процессом. Но постоянное и стойкое снижение метаболизма, вызванное повторяющимся воздействием фруктозы, привело к прогрессирующей атрофии мозга и потере нейронов со всеми признаками болезни Альцгеймера. В результате полезная во времена дефицита пищи реакция оказалась постоянно активной в условиях относительного изобилия. В современности чрезмерное употребление жирной, сладкой и соленой пищи не является редкостью, и это вызывает избыточное производство фруктозы.

В будущих исследованиях планируется дополнительно изучить роли метаболизма фруктозы и мочевой кислоты в развитии нейродегенеративного заболевания. Также отмечается необходимость диетических и фармакологических испытаний для снижения воздействия фруктозы или блокирования ее метаболизма, чтобы определить, возможно ли таким образом предотвратить или вылечить болезнь Альцгеймера.

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Елена Апазиди
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