Появление объекта в форме шара в небе над Киевом объяснили

Военный эксперт Леонков назвал метеозондом пролетевший в небе над Киевом объект

Пролетевшим в небе над Киевом неопознанным объектом является метеорологический зонд, полеты которых происходят регулярно, заявил «Ленте.ру» военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, Украина просто пытается создать информационный шум, так как подобные приборы невозможно использовать в военных целях.

«Аэростатов в принципе очень много летает: их используют для снятия показаний метеоусловий, движения воздушных потоков, которые в последнее время стали непредсказуемыми. Вот эти метеозонды свою работу выполняют, а дальше летят по воле ветра. Летать они могут достаточно долго, куда занесет — туда и занесет», — заявил эксперт.

По его словам, данные приборы невозможно использовать в военных целях в связи с тем, что «слишком высока случайность того, что все пойдет не по сценарию».

Использовать такого рода вещи для получения разведданных нельзя: их траектория непредсказуема, а для ведения боевых действий все должно быть предсказуемо и понятно. Не факт, что шар пролетит над тем местом, над которым нужно

Алексей Леонков военный аналитик

Транслируя подобные новости, Украина пытается создать информационный шум, считает аналитик.

«Украина решила поддержать шум, связанный с метеозондами. Они поддерживают своего патрона, который пытается выйти сухим из воды по поводу разгорающегося скандала, связанного с "Северным потоком"», — добавил Леонков.

Ранее в небе над Киевом был замечен объект в форме шара. 14 февраля представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в последние дни украинские военнослужащие начали замечать пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров, похожих на те, которые ранее были замечены в США. Он выразил уверенность в том, что запуск данных аппаратов осуществляется Россией и пообещал, что их будут сбивать сразу, как появится такая возможность.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.