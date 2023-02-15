Посетители супермаркета предотвратили похищение ребенка

Жительница США попыталась похитить чужого ребенка в супермаркете и попала в тюрьму

В США женщина попала в тюрьму после того как попыталась похитить ребенка из супермаркета Walmart в штате Колорадо. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 9 февраля в городе Аламоса. Похищение предотвратили посетители магазина, заметившие, как неизвестная схватила чужого ребенка, сидевшего в тележке для покупок. «Благодаря своевременным действиям очевидцев, женщину удалось задержать до прибытия полиции, а ребенка вернуть родителям», — говорится в официальном сообщении департамента полиции города.

Позже выяснилось, что похитительницей была 50-летняя жительница Колорадо Кимберли Джонс. Сайт MEA WorldWide приводит показания свидетелей, которые утверждают, что во время происшествия она кричала: «Я сейчас убью этого чертового ребенка, кто-нибудь позвоните в службу защиты детей, вызовите полицию!»

В данный момент Джонс арестована. Ей предъявлены обвинения в похищении, угрозах, жестоком обращении с детьми и нарушении общественного порядка. О мотивах, толкнувших ее на похищение, ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина провела ночь с мужчиной и случайно похитила его ребенка. Она заявила в полиции, что взяла мальчика погулять, а потом забыла дорогу к дому любовника.